Лондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон Елизаветы II

На улицах Лондона будут дополнительно размещены сотни полицейских на время прощания и похорон королевы Елизаветы II, сообщает в воскресенье Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что в ближайшие дни на улицах города может находиться до двух миллионов человек, поскольку тысячи подданных уже прибывают в столицу из разных частей Великобритании.

В столичной полиции отмечают, что обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом, и призывают граждан на улицах Лондона взаимодействовать с полицейскими, если у них возникают какие-либо вопросы.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. В связи с этим в Великобритании был объявлен траур, который продлится до ее похорон.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября.