Пентагон увидел угрозу в наземной сети 5G для старых спутников GPS

Минобороны США выявило возможные риски установки наземных систем 5G, связанные с нанесением вреда старым спутникам GPS. Об этом сообщает портал "Военное обозрение" со ссылкой на совместный отчет ведомства и американской Национальной академии наук, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пентагон обеспокоен потенциальным влиянием интернет-сетей компании Ligado Networks на спутниковую связь. Последняя, в частности, может испытывать помехи от 5G. Причем перебои могут наблюдаться в аппаратах как Минобороны, так и полутора десятка других структур Штатов.



По словам представителя компании Iridium Джордана Хассина, высокоскоростные интернет-системы действительно могут негативно влиять на спутниковую связь, которой пользуются "федералы", но для большинства частных GPS-приемников сеть 5G безвредна.