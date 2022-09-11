Президент Сербии Вучич предрек кризис с продуктами питания из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Объединенные Арабские Эмираты предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать", - сказал Вучич.

Сообщается, что сербский лидер прибыв в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зайде аль-Нахайяна.