Эрдоган посетит Узбекистан и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить несколько зарубежных стран в этом месяце, передает Day.Az со ссылкой на Daily News.

Как сообщает Trend, визит президента Турции в Узбекистан 15 сентября запланирован для его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Поездка продлится два дня.

20 сентября президент Турции отправится в США. Планируется выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на 77-й Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет в США. В ходе своего выступления Президент Турции затронет многие вопросы, такие как зерновой коридор, созданный для доставки украинского зерна на мировой рынок, и борьба с терроризмом.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Президента Турции со многими главами государств.