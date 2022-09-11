https://news.day.az/world/1494566.html Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках которого обсудили ситуацию в Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - говорится в публикации.
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