Президент Германии предупредил о росте числа бездомных в стране

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты. Об этом он заявил в ходе выступления в своей резиденции - дворце Бельвю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома <...> Это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться", - сказал президент Германии.

Штайнмайер также добавил, что конфликт в Украине и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой.

Он отметил, что власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.