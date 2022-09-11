Премьер Греции заявил, что готов ко встрече с Эрдоганом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в воскресенье, что он открыт для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но "навязывать" ее ему не будет, пишет газета "Катимерини", передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Он отметил, что потенциальным местом такой встречи могла бы быть Прага.

В ходе пресс-конференции в Салониках Мицотакис заявил, что хотел бы "установления дружеских отношений между Грецией и Турцией, которые бы смотрели не только в прошлое, но и в будущее".