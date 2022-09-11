https://news.day.az/world/1494577.html Анталью охватил пожар - ФОТО
Анталью охватил пожар - ФОТО
В курортном и портовом городе Анталья на юге Турции загорелся лес. Пожарные пытаются локализовать стихию с помощью авиации, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Dünya.
Лесной массив по неустановленной причине вспыхнул вблизи жилых домов и теплиц в квартале Ташлычай. После сигналов от очевидцев о сильном задымлении в район направились региональные пожарные расчеты.
Пламя тушат с применением автоцистерн и пожарной авиации. Усмирить стихию пока не удалось.
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