Анталью охватил пожар

В курортном и портовом городе Анталья на юге Турции загорелся лес. Пожарные пытаются локализовать стихию с помощью авиации, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Dünya.

Лесной массив по неустановленной причине вспыхнул вблизи жилых домов и теплиц в квартале Ташлычай. После сигналов от очевидцев о сильном задымлении в район направились региональные пожарные расчеты.

Пламя тушат с применением автоцистерн и пожарной авиации. Усмирить стихию пока не удалось.