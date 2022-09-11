https://news.day.az/world/1494582.html МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Восстановлена резервная линия электроснабжения Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило на своей странице в Twitter Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Это важно для охлаждения реакторов и выполнения других работ на Запорожской АЭС.
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