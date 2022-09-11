МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Восстановлена ​​резервная линия электроснабжения Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило на своей странице в Twitter Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Это важно для охлаждения реакторов и выполнения других работ на Запорожской АЭС.