Память жертв терактов 11 сентября почтили в Нью-Йорке

Память погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года почтили в Нью-Йорке. Сотни людей собрались в день годовщины трагедии в нижней части Манхэттена, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Правоохранители заранее оцепили улицы, которые прилегают к мемориальному комплексу Ground Zero, который был создан на месте, где когда-то стояли печально известные башни-близнецы. В траурной церемонии принимали участие родственники погибших, а также врачи, спасатели и полицейские, которые работали на месте в день трагедии.

В памятном мероприятии приняла участие вице-президент США Камала Харрис. Во время церемонии зачитали имена погибших, а после прошла минута молчания. Ее провели в 08:46 по местном времени. Дело в том что именно в это время 21 год назад первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра после захвата террористами.

Многие из желающих почтить память погибших пришли с флагами, в футболках и кепках с надписью Never Forget. Около десяти байкеров, проезжая мимо мемориала, приложили ладонь к шлему, отдавая таким образом честь погибшим.