Европа переживает один из самых масштабных кризисов

Один из самых масштабных кризисов накрыл современную Европу, а преодолеть его смогут лишь общие усилия Евросоюза и НАТО. Так считает президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сегодня мы сталкиваемся с одним из самых масштабных гуманитарных кризисов в новейшей истории нашего континента. Он порождает огромное число жертв, разрушений и перемещений людей внутри и за пределами Украины", - сказал он журналистам.

По мнению румынского лидера, в этот период Румыния подтверждает приверженность укреплению трансатлантических отношений, а также поддерживает шаги по обеспечению региональной безопасности и защите граждан, построению мира и демократии во всем мире.

"Убежден, что совместными усилиями международного сообщества, благодаря диалогу, а не конфронтации, НАТО и ЕС сумеют обеспечить укрепление безопасности и стабильности в Европе, особенно в Причерноморье и Юго-Восточной Европе", - добавил Йоханнис.