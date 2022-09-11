https://news.day.az/world/1494600.html Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры
Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры
Министр национальной обороны Хулуси Акар провел переговоры по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
В министерстве сообщили, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам гуманитарной помощи и поставок зерна в Украину. Хулуси Акар выразил удовлетворение работой, проделанной при сотрудничестве и координации в Совместном координационном центре.
Также было еще раз подчеркнуто, что гуманитарная помощь, оказываемая народу Украины, будет продолжена.
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