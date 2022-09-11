Турция продолжит поддерживать братский Пакистан в трудную минуту

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции, обсуждались последствия наводнений и селей в Пакистане, а также гуманитарные инициативы Турции в этой связи, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган сообщил, что близко отслеживает сложившуюся гуманитарную ситуацию в Пакистане.

Глава государства заверил, что в Турции мобилизованы все усилия для оказания посильной помощи братской стране.

Турецкий народ готов поддержать пакистанцев в трудную минуту, а Турция готова сделать все для устранения последствий стихии как того требуют братские отношения, подчеркнул президент.

Шариф в свою очередь поблагодарил власти и народ Турции за помощь и поддержку.