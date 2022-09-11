Европе предрекли скорое банкротство

Странам Европы грозит банкротство в ближайшие несколько лет, если найдут неверные пути для выхода из энергетического кризиса. Как передает Day.Az, с таким мнением выступил журнал The Economist в своей редакционной статье.

В материале сообщается, что после приостановки прокачки газа по "Северному потоку" стоимость ресурса выросла на 30 процентов. Если этот показатель сохранится, то расходы Европы на голубое топливо и электричество могут составить 1,4 триллиона евро, что превышает в семь раз значения последних лет, предрекла инвестиционная корпорация Morgan Stanley.

Кризис в энергетике охватил также политику и экономику Европы, а власти стран решают эти проблемы интервенциями и выплатами. "Пытаясь как можно скорее предпринять какие-то действия, правительства не должны отказываться от экономической логики и благоразумия", - отмечает журнал.

Самой популярной тактикой стран является заморозка цен на электроэнергию, что предприняла Франция. Решение позволит сдержать инфляцию, однако оно не уменьшает спрос на энергию, приводя к отсрочке значимых реформ. Авторы статьи посоветовали компенсировать гражданам счета за коммунальные услуги наличными, а компаниям выдавать госзаймы. Реализация этих мер потребует 450 миллиардов евро.