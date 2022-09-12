Президент Чехии назвал уход НАТО из Афганистана трагической ошибкой

Во время переговоров в Праге в минувшую пятницу с главой Пентагона Ллойдом Остином президент Чехии Милош Земан назвал "трагической ошибкой" уход НАТО из Афганистана, в результате которой многие тысячи демократов в этой стране были оставлены на произвол судьбы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на радио Frekvence 1.

По словам Земана, Остин заверил его, что американцы вынуждены были уйти из Афганистана, потому что этого хотел афганский народ.

"Но я с этим не согласен. Я считаю, что это была трагическая ошибка, которая открыла простор для движения "Талибан". И я не верю, что большинство жителей Афганистана желало успеха "Талибана". Этой капитуляцией в Афганистане мы оставили на произвол судьбы тысячи и тысячи демократов, которых сейчас, возможно, уже нет в живых", - рассказал Земан.