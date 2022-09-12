https://news.day.az/world/1494610.html Стрельба в Торонто - пострадал один человек
Стрельба в Торонто - пострадал один человек
Один человек получил ранения в результате стрельбы в Торонто. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CTV.
Инцидент произошел на одной из улиц в центральной части мегаполиса. Прибывшие на вызов в связи со стрельбой полицейские обнаружили на месте мужчину с огнестрельным ранением в область живота. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция на данный момент никого не задержала. Другой информации не приводится.
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