В России появятся собственные банкоматы

Как сообщает газета "Коммерсантъ", в России собираются создать собственные банкоматы, передает Day.Az.

Первые образцы отечественных ATM уже будут готовы текущей осенью. Для испытаний их передадут финансовым организациям. Если все пройдет успешно, то в первом квартале будущего года начнется изготовление серийных партий на конвейере.

Центральному банку России уже представили соответствующую "дорожную карта" по выводу российских банкоматов. Производителями ATM станут предприятия БФС и САГА.