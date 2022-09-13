https://news.day.az/world/1494620.html В России появятся собственные банкоматы
В России появятся собственные банкоматы
Как сообщает газета "Коммерсантъ", в России собираются создать собственные банкоматы, передает Day.Az.
Первые образцы отечественных ATM уже будут готовы текущей осенью. Для испытаний их передадут финансовым организациям. Если все пройдет успешно, то в первом квартале будущего года начнется изготовление серийных партий на конвейере.
Центральному банку России уже представили соответствующую "дорожную карта" по выводу российских банкоматов. Производителями ATM станут предприятия БФС и САГА.
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