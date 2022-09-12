На прощании с Елизаветой II ожидается 20-часовая очередь

На прощании с королевой Елизаветой II ожидается "пятимильная очередь", пишет The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, "беспрецедентное количество скорбящих" смогут посетить здание британского парламента, где будет проходить прощание с королевой, а время ожидания в очереди может достигнуть 20 часов.

Отмечается, что предстоящие похороны смогут посоперничать даже с похоронами принцессы Дианы, на прощание с которой пришло около миллиона человек.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве. Они начнутся в 11:00 по местному времени (14:00 по бакинскому).