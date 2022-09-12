Германия рассматривает возможность вмешательства в энергетический рынок

Германия рассматривает возможность прямого вмешательства в энергетический рынок, чтобы избежать волны неплатежеспособности на фоне резкого роста цен на газ, передает Bloomberg со ссылкой на депутата Социал-демократической партии страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы все равно должны оплатить счет. Вопрос в том, делаем ли мы это сейчас, в начале, вмешиваясь в рынки и смягчая меры, или же в конце концов это неплатежеспособность, это безработица. Я хочу, чтобы мы сделали первый шаг, вмешались сейчас", - сказал он.

По данным агентства, правительство Германии позволяет газовым компаниям перекладывать часть более высоких затрат на потребителей, но до сих пор избегало прямого вмешательства, в том числе ограничения цен.