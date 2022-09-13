Администрация Байдена хочет расширить ограничения на экспорт чипов в Китай

Администрация Байдена планирует расширить ограничения на поставки из США полупроводников для искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем в Китай, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, министерство торговли запретило компаниям KLA Corp, Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. экспортировать оборудование для производства микросхем на заводы в Китае, которые производят 14-нанометровые или более современные полупроводники, если продавцы не получат лицензии.

Новые правила могут расширить ограничения, введенные в отношении Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., отмечается в статье.