https://news.day.az/world/1494632.html Администрация Байдена хочет расширить ограничения на экспорт чипов в Китай
Администрация Байдена хочет расширить ограничения на экспорт чипов в Китай
Администрация Байдена планирует расширить ограничения на поставки из США полупроводников для искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем в Китай, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, министерство торговли запретило компаниям KLA Corp, Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. экспортировать оборудование для производства микросхем на заводы в Китае, которые производят 14-нанометровые или более современные полупроводники, если продавцы не получат лицензии.
Новые правила могут расширить ограничения, введенные в отношении Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., отмечается в статье.
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