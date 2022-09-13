Развивающиеся страны мира попали в беду

Издание Sankei Shimbun выпустило материал, с котором говорит, что развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно "бросился" закупать ископаемые ресурсы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такую точку зрения высказал главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.

Столкнувшаяся с энергетическим кризисом и "загнанная в угол" Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива, сказано в статье.

Тайси Сугиямы пишет, что страны Европы ввозят уголь со всего мира, включая ЮАР, Ботсвану, Колумбию и США.