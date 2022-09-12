Любимым корги Елизаветы II нашли нового хозяина

В Великобритании нашли новый дом двум любимым корги королевы Елизаветы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, псов по кличке Муик и Сэнди согласились приютить ее сын принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюссон. Именно они подарили Ее Величеству этих питомцев, чтобы хоть немного утешить после похорон ее мужа принца Филиппа.

Они же выгуливали корги, когда сама королева уже не могла ими заниматься. Разведенные супруги до сих пор живут в королевской ложе в Виндзоре. Там животным и выделят укромный уголок.

Известно, что Ее Величество питала особую слабость к корги. За всю жизнь у нее было более 30 собак этой породы, что сделало их неофициальным символом Британии.