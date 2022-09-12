Пожар в подмосковном складе

Пожар на складе в подмосковном Волоколамске ликвидировали на площади в две с половиной тысяч квадратных метров. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом 12 сентября сообщили в региональном главке МЧС.

Ранее РЕН ТВ стало известно о возгорании в складском помещении на Северном шоссе. Горела пластиковая крошка. Позже стало известно, что огонь добрался и до открытой площадки с продукцией.

На момент прибытия спасателей, на складе в помещении горела пластиковая крошка на площади в полторы тысячи квадратных метров и продукция на открытой площадке на площади в 500 квадратных метров.

Возгорание тушили 45 человек и 16 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.