Мощный ливень обрушился на индийский город Пуна

Сильный ливень обернулся настоящим хаосом для индийского города Пуна. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дождь шел стеной как минимум два часа. За это время река успела выйти из берегов. В пригороде мощные потоки уносили местных жителей. Люди тонули и не могли выбраться без помощи спасателей.

В самом городе практически парализовало движение транспорта. Автомобили затопило едва ли не по крышу, а мотоциклистов буквально смывало вместе с байками.

Также в Пуне возникли серьезные перебои с электричеством. Без света остались несколько тысяч человек.