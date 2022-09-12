В Новосибирске спасли шестилетнего мальчика застрявшего между деревьев

Первоклассник застрял между стволами дерева у входа в цирк, сообщили в сообществе в "ВКонтакте" "Спасатели МАСС".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в экстренные службы обратились прохожие, они рассказала спасателям, что в сквере у цирка маленький мальчик решил забраться на дерево, но застрял, его правая нога оказалась между стволами. Самостоятельно выбраться из ловушки ребенок не смог.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов аккуратно освободили ногу ребенка. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи, медицинская помощь ему не понадобилась, любознательного школьника передали родителям.