https://news.day.az/world/1494670.html В Новосибирске спасли шестилетнего мальчика застрявшего между деревьев - ВИДЕО
В Новосибирске спасли шестилетнего мальчика застрявшего между деревьев - ВИДЕО
Первоклассник застрял между стволами дерева у входа в цирк, сообщили в сообществе в "ВКонтакте" "Спасатели МАСС".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в экстренные службы обратились прохожие, они рассказала спасателям, что в сквере у цирка маленький мальчик решил забраться на дерево, но застрял, его правая нога оказалась между стволами. Самостоятельно выбраться из ловушки ребенок не смог.
Спасатели с помощью гидравлических инструментов аккуратно освободили ногу ребенка. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи, медицинская помощь ему не понадобилась, любознательного школьника передали родителям.
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