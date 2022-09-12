В Турции начались морские учения НАТО

В Турции начались военно-морские учения НАТО с участием военнослужащих из 15 стран Североатлантического блока. Об этом сообщает Milliyet, передает Day.Az.

По информации издания, масштабные маневры в Средиземном и Эгейском морях под названием Dynamic Mariner - Mavi Balina - Nusret - 2022 стартовали 11 сентября и будут продолжаться до 22 сентября. С 1 января 2023-го от Лондона к Анкаре переходит командование морским компонентом Сил быстрого реагирования НАТО.

Отмечается, что в учениях будут задействованы десантный корабль-амфибия "Санджактар" и универсальный десантный корабль "Анадолу", который может быть сконфигурирован как легкий авианосец. Они были построены в Турции.