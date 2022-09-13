Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ стало самым высоким в Европе, ему уступил место даже аттракцион в Лондоне.

"Объект, который мы сегодня открываем... Раньше было колесо обозрения на ВДНХ, не бог весть какое, морально и физически устаревшее, долго подбирали инвестора, нашли его... Самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше было лондонское колесо, с сегодняшнего дня Лондон на втором месте", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.