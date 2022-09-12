Мужчина насмерть разбился на параплане в Таджикистане

В Таджикистане во время полета на параплане погиб предприниматель из Санкт-Петербурга Павел Чернов. Он не справился с управлением и рухнул на горную дорогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ЧП произошло утром 10 сентября недалеко от Душанбе, куда известный в Северной столице байкер прибыл по работе. В субботу он решил уделить время хобби, но этот полет на параплане оказался для Павла последним.

Официальных данных о причинах произошедшего пока не поступало, по предварительным данным, пилоту не хватило подготовки и опыта, чтобы совладать с порывом ветра.