https://news.day.az/world/1494693.html Мужчина насмерть разбился на параплане в Таджикистане - ВИДЕО
Мужчина насмерть разбился на параплане в Таджикистане - ВИДЕО
В Таджикистане во время полета на параплане погиб предприниматель из Санкт-Петербурга Павел Чернов. Он не справился с управлением и рухнул на горную дорогу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ЧП произошло утром 10 сентября недалеко от Душанбе, куда известный в Северной столице байкер прибыл по работе. В субботу он решил уделить время хобби, но этот полет на параплане оказался для Павла последним.
Официальных данных о причинах произошедшего пока не поступало, по предварительным данным, пилоту не хватило подготовки и опыта, чтобы совладать с порывом ветра.
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