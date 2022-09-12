В Германии нашли новый способ экономии на гигиене

В Евросоюзе раздают новые советы, как правильно экономить. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, правительство Нидерландов призывает граждан тратить на принятие душа не более 5 минут.

Более того, водные процедуры предлагают проводить чем реже, тем лучше. Подобные ограничения позволят сэкономить энергию, которая необходима для подогрева воды. Голландцы, мягко говоря, не в восторге от новшеств, но все же пытаются отказаться от былых привычек.

Экономить на гигиене решили и в Германии, в стране отменяют банные дни. В ФРГ также сокращают потребление электричества за счет уличного освещения.

В соседней Швейцарии тоже затягивают пояса, но для пущего эффекта решили поощрять доносительство. Среди местного населения распространяют рекламу, которая призывает жаловаться на соседей, у которых температура дома превышает 19 градусов.