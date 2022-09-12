В Британии решили обновить Вестминстерский дворец

В британском парламенте недовольны резким ростом стоимости отопления и предложили модернизировать Вестминстерский дворец из-за энергокризиса. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл решил попросить экспертов, участвующих в масштабном, но давно откладываемом проекте обновления Вестминстерского дворца, изучить возможность получения энергии для комплекса из реки Темзы при помощи гидроэлектротурбин.

Идея является лишь одним из вариантов снижения затрат на электроэнергию в здании парламента, которое является объектом Всемирного наследия. По мнению экономиста Нила Кермоуда, британские политики не смогут воплотить ее в жизнь, так как участок реки Темзы у дворца слишком мелководный.

"Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник", - подчеркнул он.