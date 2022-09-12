https://news.day.az/world/1494720.html Школьница утонула в бассейне в Москве - ВИДЕО
Школьница утонула в бассейне в Москве - ВИДЕО
Школьница утонула в бассейне в Москве, так как ей стало плохо во время плавания. В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео с места инцидента.
Как передает Day.Az, в соцсетях пишут, что у девочки были проблемы с сердцем, но, по данным издания, она имела справку для посещения бассейна.
Врачи не смогли спасти ребенка. Прокуратура проводит проверку.
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