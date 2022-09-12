Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами - ВИДЕО
После смерти королевы Елизаветы II принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами, получив новые титулы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Уильям сразу унаследовал титул герцога Корнуэльского и теперь является герцогом Корнуэльским и Кембриджским, а Кейт - герцогиней Корнуэльской и Кембриджской. Получение этих титулов означало, что Уильям и Кейт унаследуют большое количество земель, лесов, рек и активов.
Как пишет британская газета Daily Star, 9 сентября британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским, а его супругу Кейт - принцессой Уэльской. Это титул, который в последний раз использовала мать Уильяма принцесса Диана.
Теперь состояние принца Уильяма оценивается в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.
В настоящее время принц и принцесса Уэльские владеют около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть из которых также включает Национальный парк Дартмур.
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