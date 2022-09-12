Принцесса Беатрис стала государственным советником и сможет заменить Карла III

После продвижения по линии престолонаследования принцесса Беатрис стала государственным советником и сможет заменить короля Карла III на официальных мероприятиях. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После смерти королевы Елизаветы II изменился состав пяти старших королевских семей, которые будут выступать в качестве советников нового короля Карла III. Старшая дочь принца Эндрю, принцесса Беатрис, теперь девятая в очереди на престол и может выполнять обязанности Чарльза, если он болен или находится за границей.

Согласно закону, на место короля может заступить его супруга и следующие четыре человека старше 21 года в линии престолонаследия. Исходя из этого, 34-летняя принцесса Беатрис является четвертой в очереди на престол, и может приступить к исполнению королевских обязанностей, несмотря на то, что занимает девятое место в общем списке. Эти обязанности также могут взять на себя королева-консорт Камилла, принц Уильям, герцог Сассекский и герцог Йоркский.