Король Карл III впервые обратился к парламенту Великобритании

Король Великобритании Карл III впервые обратился к парламенту страны после смерти своей предшественницы королевы Елизаветы II, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что депутаты, а также премьер-министр королевства Лиз Трасс и лорды в Вестминстер-холле выразили монарху соболезнования в связи с утратой матери и принесли клятвы верности.

Новый король отметил, что еще в юном возрасте Елизавета II посвятила себя служению Великобритании и ее народу, а также сохранению принципов конституционного правления.

"Она (Елизавета II) неотступно и самоотверженно исполняла обет, который дала. Она была образцом беззаветного исполнения долга, и с божьей помощью, следуя вашим советам, я твердо намерен строго следовать ее примеру", - заявил Карл III во время выступления перед парламентом.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Новым королем Соединенного Королевства безотлагательно стал старший сын королевы - Чарльз Филипп Артур Джордж.

Похороны проходят в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве. Они начались в 11.00 по местному времени (14.00 по Баку).

Останки Елизаветы будут покоиться в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.