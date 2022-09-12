В Москве пресекли незаконный автопробег элитных машин

Алексей и Сергей Хитровы, получившие 15 суток ареста за организацию незаконного автопробега элитных машин в Москве, покинули стены изолятора временного содержания.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, последние две недели предприниматели находились в ИВС в Мневниках. На судебном заседании Сергей пытался переложить на Алексея ответственность за несогласованную "тусовку" владельцев дорогих авто.

Наряду с организаторами в отделения полиции доставили еще свыше 100 участников "закрытого ралли", на которых составили 118 протоколов. Материалы рассматривал Таганский райсуд Москвы.

При этом состоятельная молодежь, созванная Хитровым на вечеринку и заплатившая до нескольких сотен тысяч рублей, обвинила организатора в мошенничестве. Люксовые спорткары потерпевших - Lamborghini, McLaren, Porsche и другие - оказались на штрафстоянках.

28 августа в Москве полиция пресекла масштабный незаконный автопробег. Золотая молодежь планировала проехать по центру города автоколонной без разрешения. В результате десятки суперкаров с наклейками "богатые и успешные" увезли на штрафстоянку. Среди них оказались машины марок Lamborghini, Porsche, McLaren, Mercedes и BMW. А владельцев автомобилей отправили в отделение полиции.

Позже РЕН ТВ стало известно об участниках нелегального мероприятия и его организаторе - Алексее Хитрове. Он живет в Петербурге и владеет рекламным агентством Quick Shock, привлекающем клиентов для крупнейших компаний криптоиндустрии и начинающих стартаперов отрасли.

Алексей обещал участникам строго конфиденциальное и безопасное участие в забеге. Билеты на "элитное ралли" продавались в открытом доступе и стоили от 39999 рублей за базовый пакет без развлекательных мероприятий до 299 999 - за полноценный пакет всего, что включала программа.

Хитров был в курсе возможных проблем, так как полиция предупреждала его о незаконности проведения автопробега. Он пытался максимально засекретить маршрут, но правоохранители все равно узнали о мероприятии и пресекли его. Задерживать участников начали уже незадолго до старта заезда.