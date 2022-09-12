Европейская страна нарастила закупки газа в России вдвое

В августе Испания закупила в России в два раза больше газа (плюс 102,19 процента), чем в том же месяце 2021 года. Об этом сообщает национальная энергетическая компания Enagas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом в тот же период страна снизила импорт топлива из Алжира, одного из главных своих поставщиков, на 34,8 процента. В общей сложности в августе европейская страна нарастила закупки на 3,4 процента год к году.

Лидером по поставкам газа в страну остались США, на их долю пришлось 26,5 процента поставок. За ними следуют Алжир с долей в 24 процента, Нигерия - 15,3 процента, Франция - 12,3 процента. Около 11,8 процента закупок топлива Испания сделала в России.