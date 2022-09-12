Живодеры растерзали восемь павлинов в кафе в центре Москвы

В Москве полицейские ищут живодеров, которые убили павлинов в одном из кафе в центре города. Как передает Day.Az, причем, по словам владельца заведения, это происходит уже не первый раз. Всего пару месяцев назад неизвестные проникли внутрь и расправились с птицами, а их туши раскидали по территории. Кому могли помешать экзотические пернатые, выясняла корреспондент РЕН-ТВ Екатерина Лихоманова.

Двери для посетителей в кафе на Бауманской 12 сентября закрыты. На территории работают сотрудники полиции, все перекрыто. Ночью неизвестные убили здесь павлинов.

Павлины жили в закрытом вольере. Летом они гуляли по территории кафе. Были местной достопримечательностью.

"Вот его хвост. Хвост какой! А он кушает хлебушек. Вон он красавец какой", - показывала одна из посетительниц.

Действительно, месяц назад здесь также зверски расправились с птицами. Туши животных были разбросаны по территории кафе. Но живодера до сих пор не нашли. Дело в том, что поблизости нет видеокамер. Владелец кафе после этого случая взял на работу ночного охранника, сам лично приезжал сюда дежурить. Но почему-то именно в ту смену никого на месте не оказалось.

"Криминалисты уже не первый час работают на месте происшествия. Пытаются найти хоть какие-то зацепки. Повсюду ищут отпечатки пальцев. Возможно именно это и поможет выйти на след живодера", - рассказала корреспондент Екатерина Лихоманова.

Тяжело поверить, что это мог сделать человек своими руками. Одна из версий - живодер запустил в вольер с птицами нескольких собак. Кстати, жители дома напротив в ту ночь слышали лай.

"Удивилась, почему тут собаки, откуда собаки?! Их было несколько", - рассказала одна из местных жительниц.

Кому помешали экзотические птицы, будут выяснять сотрудники полиции. А пока можно только предполагать, почему неизвестные так жестоко расправились с животными. Павлины достаточно громкие, голосистые птицы. Возможно, кого-то их крики сильно раздражали. Хотя, люди, которые работают неподалеку, говорят, птицы им не мешали.

"Они кричали. Это еще было в мае, апреле. После этого они молчали. Мы даже удивлялись, почему павлины не орут. У них, видимо, период какой-то брачный был", - поделились они.