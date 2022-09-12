В России построят новую трассу

В России решили построить новую трассу на западе Подмосковья и реконструировать дорогу на Рублевке. Трасса за десятки миллиардов рублей станет частью дублера МКАД и свяжет Одинцово, Рублево-Успенское, Можайское и Минское шоссе, сообщает "Коммерсант", передает Day.Az.

Учреждение Росавтодора "Центравтомагистраль" объявило тендеры на строительство десятикилометровой четырехполоскной дороги, которая свяжет Рублево-Успенское шоссе, Можайское шоссе и М-1 "Беларусь". Работы разделят на несколько этапов, общая сумма конкурсов составляет более 22,3 миллиарда рублей. Стройку планируют закончить к концу 2026 года.

В Федеральном дорожном агентстве отметили, что капиталоемкость проекта связана с необходимостью строительства большого количества искусственных сооружений. Речь идет о пяти мостах, четырех транспортных развязках, четырех путепроводах и эстакаде. На данный момент ведутся подготовительные работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций, выкупом земли, а также сносом строений и сооружений, попадающих в полосу отвода.