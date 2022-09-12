Израиль пообещал помочь Германии укрепить оборону

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что Тель-Авив готов поучаствовать в укреплении оборонного потенциала Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своим немецким коллегой Олафом Шольцем, он отметил, что это, в частности, касается сферы противовоздушной обороны ФРГ.

"Мы со своей стороны сыграем роль в строительстве новых оборонных сил Германии, главным образом в сфере противовоздушной обороны", - пояснил Лапид.

В свою очередь, Шольц подтвердил стремление Берлина к совместной работе с Тель-Авивом в оборонной сфере. Как отметил канцлер Германии, особый интерес для ФРГ представляет взаимодействие по треку создания системы ПВО.