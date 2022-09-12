ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата

Странам ЕС не следует отказываться от поставленных целей по разработке возобновляемых источников энергии и других проектов, направленных на борьбу с изменениями климата, несмотря на растущие цены на энергоносители, заявила исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На фоне резкого роста цен на энергоресурсы, который может затронуть наиболее незащищенные слои населения с приближением зимы, некоторые страны ЕС начинают инвестировать в инфраструктуру производства ископаемого топлива и его поставок", - приводят европейские СМИ слова аль-Нашиф.

Она отметила, что "этот импульс понятен", но он, по ее словам, ведет к далеко идущим последствиям, так как способствует глобальному потеплению.

"У нас нет возможности отступать назад перед лицом климатического кризиса", - отметила она.

Аль-Нашиф добавила, что странам ЕС нужно развивать проекты в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ряд европейских стран столкнулся с резким ростом цен на энергоносители, местных жителей призывают экономить энергию, чтобы избежать перебоев с ее подачей зимой.