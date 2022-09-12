В польском городе отказались от уличного освещения

Власти польского города Тшебешов в Люблинском воеводстве отказались от уличного освещения для экономии электроэнергии, сообщает телеканал Polsat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, в Польше в последнее время дорожает не только газ и уголь, но и электроэнергия.

"Жители Тшебешова в Люблинском воеводстве после наступления темноты должны запастись собственным источником света. Из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет хочет сэкономить. Поэтому на улицах города после захода солнца царит темнота", - говорится в сообщении телеканала.

При этом мнения местных жителей разделились. Одни отмечают, что такие меры могут повлиять не только на качество жизни, но и на безопасность. Другие же говорят, что в Тшебешове не происходит никаких краж, поэтому они согласны экономить.