Момент взрыва на квесте в Москве попал на видео. В результате пострадали четверо подростков и два аниматора.



Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошёл вчера вечером на Новохохловской улице. Актёр хоррор-квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу в клетке, где находились дети. Но поджег и пластик на потолке, который стал плавиться и капать.



Пострадавшие получили ожоги рук, один подросток госпитализирован.