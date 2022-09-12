https://news.day.az/world/1494793.html Момент взрыва на квесте в Москве - ВИДЕО
Момент взрыва на квесте в Москве попал на видео. В результате пострадали четверо подростков и два аниматора.
Момент взрыва на квесте в Москве - ВИДЕО
Момент взрыва на квесте в Москве попал на видео. В результате пострадали четверо подростков и два аниматора.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошёл вчера вечером на Новохохловской улице. Актёр хоррор-квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу в клетке, где находились дети. Но поджег и пластик на потолке, который стал плавиться и капать.
Пострадавшие получили ожоги рук, один подросток госпитализирован.
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