Идея о домах с зарядками для машин оказалась неожиданно опасной для британцев

Британские застройщики выступили против идеи властей об обязательном снабжении всех новых домов зарядными станциями для электромобилей. Инициатива оказалась неожиданно опасной для граждан, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты одной из крупнейших строительных компаний Великобритании Taylor Wimpey предупредили, что на фоне высокой стоимости оборудования его обязательная установка может привести к снабжению домов устаревшими технологиями. В этом случае, по словам девелоперов, возникнет риск удара током при использовании некоторых зарядных устройств для машин. Кроме того, у планирующих приобрести электрокар жителей дома будет ограничен выбор моделей из-за наличия в их дворе определенного типа вилок.

В Taylor Wimpey также считают, что обязательное снабжение новых зданий зарядками для машин может сократить объемы запуска новых проектов. "Мы видим практические и финансовые проблемы, связанные с предлагаемым подходом", - заявили представители отрасли в обращении к британским властям и попросили отменить требование.

Представители другого британского застройщика - Berkeley Group - считают необоснованным снабжение каждого парковочного места зарядными станциями. По словам экспертов, многие владельцы электрокаров заряжают их во время нахождения на работе или в спортзале.

Однако лидеры автопромышленности убеждены, что зарядка рядом с домом более привлекательна для обладателей электромобилей, так как она избавляет от необходимости искать доступные устройства в течение дня и позволяет экономить на счетах, "заправляя" машину ночью, когда электричество дешевле.

Речь идет о требовании, которое озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ноябре 2021 года на Конфедерации британской промышленности. Власти собирались обязать застройщиков снабжать все новые здания зарядными станциями для электрокаров. Ожидалось, что ежегодно на домах будет появляться по 145 тысяч зарядок для машин. Станции предложили устанавливать не только в жилых новостройках - после капитального ремонта ими должны обеспечить любые здания, которые располагают десятью и более парковочными местами.