Британские магазины нанимают охранников мяса

В графстве Беркшир (Великобритания) некоторые магазины начали принимать на работу сотрудников для защиты от краж дорогой мясной продукции. Власти региона связывают это с резким всплеском краж на фоне роста цен на продукты питания, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, среди пострадавших оказались элитные продуктовые магазины в Мейденхеде, которые еженедельно теряли "тысячи фунтов" на пропаже мясных блюд. По словам администратора Беркшира Робин Баньян, сильнее прочих пострадали такие крупные супермаркеты города, как Waitrose и Marks & Spencer Food. Она заявила, что после этого магазины были вынуждены использовать "контролеров" в мясных секциях.

"Эта проблема существует уже много лет, и мы наблюдаем ее резкий всплеск. Это очень важный вопрос, который, к сожалению, не исчезнет", - сказала Баньян.