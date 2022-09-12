В Ираке перекрыли вход в «зеленую зону» Багдада

Иракские силы безопасности заблокировали въезд в "зеленую зону" Багдада, где располагаются посольства иностранных государств и правительственные учреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Shafaq News, передает Day.Az.

В настоящее время попасть в "зеленую зону" со стороны аэропорта Багдада можно только по специальным пропускам. О причинах блокировки данной территории не сообщалось.

29 августа армия Ирака ввела режим комендантского часа c 19:00 по всей стране. Причиной стали с протесты сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра, который заявил об уходе из политической жизни Ирака.

Протестующие прорвались в особо охраняемую "зеленую зону" в центре Багдада и попали в Республиканский дворец, который позднее был взят под контроль силовых структур.

В конце июля демонстранты, недовольные выдвижением Мухаммеда Шияха ас-Судани в кандидаты на пост премьер-министра Ирака, также прорвались в здание парламента, но позже были разогнаны силовиками.