Судовладельцы активно закупают танкеры, способные перевозить нефть зимой

Владельцы нефтяных танкеров начали массово закупать суда, способные перевозить грузы, в частности российскую нефть, в ледяных водах. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные судового маклера, британской компании E. A. Gibson Shipbrokers, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным специалистов, в мае - августе на подержанные танкеры ледового класса заинтересованные судовладельцы потратили около $1 млрд, что в пять раз больше, чем годом ранее. За этот период продано было 42 танкера ледового класса, тогда как в 2021 году судовладельцы приобрели лишь 12 танкеров за соответствующий временной отрезок. По словам руководителя исследовательской группы фирмы Ричарда Мэтьюса, в основном закупали танкеры китайские, турецкие и эмиратские компании.

"Компаниям, которые намерены содействовать российскому экспорту зимой, потребуются суда ледового класса", - отметил Мэтьюс.

Страны Евросоюза планируют запретить импорт российской нефти по морю с 5 декабря. В результате перевозчики российской нефти, скорее всего, будут ходить в пункты назначения, расположенные далеко от Балтийского моря, для чего и нужны специальные суда, отметило агентство.