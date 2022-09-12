ООН о мировых ценах на продовольствие

Розничные цены на продукты питания в мире продолжают оставаться высокими, несмотря на зерновую сделку по снятию ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт, а также вывозу зерна из портов Украины. Слова регионального директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер приводит ТАСС, передает Day.Az.

"Зерновая сделка, которая способствовала открытию портов в Украине, была самой лучшей новостью для всего мира. Цены снизились на мировом рынке, однако, к сожалению, из-за слабости национальных валют в ряде стран цены на продукты почти не изменились, поскольку поставщикам нужны доллары для импорта продовольствия", - заявила Флейшер.

По ее словам, больше всего от блокады украинских портов пострадали жители стран, расположенных в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Это было обусловлено географической близостью этих регионов к Черному морю. В итоге в этих государствах в настоящее время растет уровень бедности граждан, а местные правительства не могут расширить программы продовольственной поддержки населения.