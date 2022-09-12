Джонсон рассказал о встрече с Елизаветой II за два дня до ее смерти

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в понедельник о своих впечатлениях о встрече с королевой Елизаветой II за два дня до ее смерти 8 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во время той аудиенции она была абсолютно подготовленной. Она была активно сконцентрирована на геополитике, на британской политике, цитировала государственных деятелей 50-х годов, это было довольно необычно, - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. - Она казалась очень светлой, очень сфокусированной. Очевидно, она не чувствовала себя хорошо. Я думаю, что именно поэтому я был настолько тронут, когда услышал о ее смерти в четверг. Я подумал, насколько же невероятным было у нее чувство долга, что она могла оставаться такой светлой и сфокусированной, невзирая на то, что она, очевидно, была больна".

Джонсон добавил, что любил встречаться с королевой, охарактеризовав их аудиенции как "чудесный момент спокойствия". Экс-премьер также выразил мнение, что Ее Величество заслуживает права называться "Елизаветой Великой". "Посмотрите, что произошло со страной за время ее правления: мы невероятно продвинулись с точки зрения процветания, возможностей и продолжительности жизни вне зависимости от того, как вы измеряете это", - заявил он.

Елизавета II 6 сентября в замке Балморал в Шотландии, где она традиционно пребывала во второй половине лета и начале сентября, провела аудиенцию с Джонсоном, во время которой формально утвердила его отставку. После этого она приняла в королевской резиденции нового премьер-министра Лиз Трасс. Впервые за время своего правления Елизавета II по состоянию здоровья утвердила главу британского правительства не в Букингемском дворце в Лондоне, а в замке Балморал.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.