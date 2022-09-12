С начала операции Pençe-Kilit нейтрализован 371 террорист

В зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака с 17 апреля нейтрализован 371 террорист. Об этом сообщил журналистам министр нацообороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам министра, на 148-й день операции, охватившей три района Ирака, уничтожены более 400 убежищ террористов, обнаружены и обезврежены более двух тысяч взрывных устройств.

"Мы полны решимости устранить угрозу терроризма в отношении 85 млн граждан Турции", - сказал турецкий министр.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РПК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).