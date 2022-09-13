Чавушоглу прокомментировал ситуацию в Эгейском и Средиземном морях

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил власти Греции о последствиях провокаций в регионе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Афинам неймётся. Те, кто идут на поводу у внешних сил, обречены пожинать последствия своих действий. Мои слова - открытое предупреждение в адрес Греции", - сказал глава дипломатии в понедельник на симпозиуме в Анкаре.

По словам турецкого министра, Турция в последние два месяца делает все для сохранения атмосферы добрососедства в Эгейском море, тогда как греки продолжают нагнетать обстановку.

В конце августа греческие военные совершили очередную череду провокаций в Эгейском и Средиземном морях. Против самолетов ВВС Турции были задействованы ЗРК С-300.

Наконец, в конце прошлой недели в международных водах Эгейского моря катера береговой охраны Греции обстреляли гражданское судно.